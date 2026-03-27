  • Karim Adeyemi için İtalya ihtimali gündemde
Karim Adeyemi için İtalya ihtimali gündemde

Almanya Bundesliga ekibi Borussia Dortmund'da sözleşmesi sona erecek olan Karim Adeyemi için Serie A iddiası gündeme geldi.

HABER MERKEZİ27 Mart 2026 Cuma 19:20
Daha önce Juventus ve Napoli'nin ilgisini çeken 2002 doğumlu oyuncu Karim Adeyemi'nin sözleşmesi 2027'de sona eriyor ve kulüp yaz aylarında onu satmayı düşünüyor.

Juventus'un Karim Adeyemi'yi ısrarla istediği zamanları hatırlıyor musunuz? 2024 yazındaydı, sonra Nico Gonzalez'e yöneldiler; ertesi yıl Napoli de denedi, Borussia Dortmund ile bir anlaşma taslağı vardı ama oyuncu pek ikna olmamıştı. Şimdi Serie A'nın kapıları yeniden açılabilir. 2002 doğumlu oyuncu, Alman kulübünün projesinin kenarına itildi, artık düzenli bir ilk 11 oyuncusu değil, sözleşmesi Haziran 2027'de sona eriyor ve şu an için bir yenileme düşünmek için çok uzak bir ihtimal. Bu nedenle, kulüp onu bedelsiz kaybetmemek için oyuncuyu bir yıl erken Dortmund'dan gönderebilir.

Almanya'da kulübün sözleşme uzatma teklifi yaptığı söyleniyor, ancak talep ve teklif arasındaki fark oldukça büyük ve yaz transfer piyasasındaki stratejilere bağlı olarak Adeyemi, bazı Serie A kulüplerinin transfer hedefi haline gelebilir. Kanat forveti olan oyuncunun menajeri, İtalya'da Juventus ile çok iyi ilişkileri olan Jorge Mendes'tir; Mendes, son haftalarda Liverpool ile adı anılan Chico Conceiçao'nun menajerliğini de yürütmektedir. Bir yıl önce Borussia'nın Adeyemi için talep ettiği ücret yaklaşık 40 milyon avro idi, ancak şu anda sözleşmesinin sadece bir yılı kaldığı için bu rakam 30 milyon civarına düşmüş olabilir.

