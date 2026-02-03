Karim Benzema Al Hilal'de

Al Ittihad forması giyen Karim Benzema, Al Hilal'e transfer oldu.

YENİ SÖZLEŞME KRİZİ

Al Ittihad, sözleşmesi sezon sonunda bitecek Fransız yıldıza yeni sözleşmede maaş önermedi ve sadece imaj haklarının yüzde yüz ödenmesini teklif etti. Bu teklifi saygısızlık olarak nitelendiren Karim Benzema, maça çıkmak istemedi ve Al Ittihad'den ayrılma kararı aldı.

DEVREYE GİRDİLER

Al Hilal, 38 yaşındaki futbolcu için yaşanan bu gelişmenin ardından transfer için devreye girdi ve Benzema ile anlaşma noktasına geldi.

RONALDO ENGEL OLAMADI!

Suudi Arabistan Pro Lig'de, takımı Al Nassr ile henüz şampiyonluk kazanamayan Cristiano Ronaldo, bu sezon zirvedeki Al Hilal'in 3 puan gerisinde... Cristiano Ronaldo, zirvedeki Al Hilal'in kadrosunu Al Ittihad'ın golcüsü Karim Benzema ile güçlendirme planının ortaya çıkması sonrası 'oynamayacağım' diyerek rest çekti ve maça çıkmadı.

BEKLETİLDİ AMA...

Ronaldo'nun bu kararı sonrası Benzema'nın Al Ittihad'dan Al Hilal'e transferinin bekletildi ancak daha sonra Suudi Arabistan Pro Lig Yönetimi, Benzema'nın transferine onay verdi.

2027'YE KADAR İMZA

Al Hilal, Fransız yıldızın transferini resmi olarak da duyurdu. Karim Benzema, Al Hilal ile 2027 yılına kadar sürecek sözleşme imzaladı.

Al Ittihad forması altında bu sezon 21 maçta süre bulan Karim Benzema, 16 kez ağları havalandırdı.