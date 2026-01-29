İSTANBUL 16°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
29 Ocak 2026 Perşembe / 11 Saban 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,4274
  • EURO
    52,064
  • ALTIN
    7727.25
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Karim Benzema geleceği için kararını verdi
Spor

Karim Benzema geleceği için kararını verdi

Suudi ekibi Al Ittihad forması giyen 38 yaşındaki deneyimli futbolcu Karim Benzema geleceği hakkında kararını verdi.

AA29 Ocak 2026 Perşembe 15:12 - Güncelleme:
Karim Benzema geleceği için kararını verdi
ABONE OL

Futbol hayatının Suudi Arabistan'ın Al Ittihad kulübünde sürdüren Karim Benzema, ayrılık kararı aldı.

İspanyol medyasından AS'ın haberine göre, kulübün sözleşme yenileme görüşmelerinde iyileştirme yerine indirim talep ettiği belirtildi. Fransız yıldızın da kendisine verilen sözlerin tutulmadığını belirterek görüşmeleri sonlandırdığı ifade edildi.

Al Ittihad ile 2026 yazında sözleşmesi btecek olan 38 yaşındaki golcü, Suudi ekibiyle çıktığı 83 maçt 54 gol ve 17 asist kaydetti. Fransız yıldız Al Ittihad'ın 25 yıl sonra geçen sezon kazandığı lig ve kupa şampiyonluklarında da başrol oynadı.

  • Karim Benzema
  • Al Ittihad
  • ayrılık

ÖNERİLEN VİDEO

Yolcu uçağının tekerleği koptu: O anlar kamerada

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.