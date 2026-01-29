Karim Benzema geleceği için kararını verdi

Futbol hayatının Suudi Arabistan'ın Al Ittihad kulübünde sürdüren Karim Benzema, ayrılık kararı aldı.

İspanyol medyasından AS'ın haberine göre, kulübün sözleşme yenileme görüşmelerinde iyileştirme yerine indirim talep ettiği belirtildi. Fransız yıldızın da kendisine verilen sözlerin tutulmadığını belirterek görüşmeleri sonlandırdığı ifade edildi.

Al Ittihad ile 2026 yazında sözleşmesi btecek olan 38 yaşındaki golcü, Suudi ekibiyle çıktığı 83 maçt 54 gol ve 17 asist kaydetti. Fransız yıldız Al Ittihad'ın 25 yıl sonra geçen sezon kazandığı lig ve kupa şampiyonluklarında da başrol oynadı.