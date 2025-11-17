İSTANBUL 20°C / 16°C
Spor

Karim Benzema: İki yıl daha futbol oynayacağım

Karim Benzema, geleceği ve kariyer planlamasıyla ilgili önemli açıklamalarda bulunarak futbol hayatını en az iki yıl daha sürdürmeyi düşündüğünü söyledi.

17 Kasım 2025 Pazartesi 19:49
Karim Benzema: İki yıl daha futbol oynayacağım
Al-Ittihad ile sözleşmesi 2026 yazında sona erecek olan Karim Benzema, kariyerinin bir sonraki adımı için henüz net karar vermedi. Suudi Arabistan'da mutlu olduğunu söyleyen Fransız yıldız, aynı zamanda Avrupa kulüplerinden önemli teklifler aldığını açıkladı.

"BURADA KENDİMİ İYİ HİSSEDİYORUM"

"Şu anda kendimi burada çok iyi hissediyorum. Oyuncular, taraftarlar, teknik ekip, herkes çok iyi."

"SÖZLEŞMEM BİTİYOR AMA NE OLACAĞINI BİLMİYORUM"

Karar için erken olduğunu vurgulayan Benzema, "Sözleşmemin sonuna yaklaşıyorum ama kalacak mıyım, ayrılacak mıyım, bilmiyorum. Birçok şeye bağlı." dedi.

"AVRUPA'DAN TEKLİFLER ALDIM"

Avrupa'dan gelen teklifleri doğrulayan Fransız yıldız, "Evet, Avrupa'dan teklifler aldım. Hepsini incelemem gerek." ifadelerini kullandı.

"EN AZ İKİ YIL DAHA"

Emekliliği hakkında konuşan tecrübeli santrfor, "Aralık'ta 38 yaşında olacağım, ama en az iki yıl daha oynayacağım. Fiziksel olarak iyiyim, çok çalışıyorum ve futbola aşığım." dedi.

37 yaşındaki yıldız son olarak, "En iyisi burada kalmak olabilir ama her seçeneği değerlendireceğim. Altı ay sonra futboldan emekli olmayacağım, bu kesin." ifadeleriyle sözlerini noktaladı.

