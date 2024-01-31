İSTANBUL 8°C / 5°C
Parçalı bulutlu, güneşli
31 Ocak 2024 Çarşamba / 19 CemaziyelAhir 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    30,3712
  • EURO
    32,9441
  • ALTIN
    1988.02
  • BIST100
    8474.3
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Karim Benzema kariyeri için kararını verdi!
Spor

Karim Benzema kariyeri için kararını verdi!

Suudi Arabistan ekiplerinden Al Ittifad forması giyen Karim Benzema, kendi geleceğine dair çarpıcı bir karar aldı.

31 Ocak 2024 Çarşamba 01:39 - Güncelleme:
Karim Benzema kariyeri için kararını verdi!
ABONE OL

Suudi Arabistan'da mental olarak yaşadığı sıkıntılar nedeniyle ayrılmak isteyen Karim Benzema çarpıcı bir karar aldı.

TAKIMDA KALACAK

The Athletic'de yer alan habere göre Avrupa'dan birçok talibi olan Karim Benzema sürpriz bir kararla Al-Ittihad'da kalma kararı aldı.

Adı sık sık Chelsea ve eski takımı olan Lyon ile anılsa da iki takım da Benzema'nın maaşını karşılayamacağından dolayı vazgeçmişti.

Avrupa'dan istediği teklifi bulamayan Karim Benzema'da, Suudi Arabistan'da kalma kararı aldı.

20 MAÇA ÇIKTI

Bu sezon Al-Ittihad formasıyla 20 resmi maça çıkan Karim Benzema bu karşılaşmalarda 12 gol, 5 asistlik skor katkısı sağladı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.