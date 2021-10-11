11 Ekim 2021 Pazartesi 00:59 - Güncelleme: 11 Ekim 2021 Pazartesi 01:02

Fransa'nın mutlu sona ulaştığı UEFA Uluslar Ligi finaline damga vuran Karim Benzema ile Kylian Mbappe'nin bu sezon ürettiği istatistikler ve kazandıkları kupa sayısı adeta parmak ısırttı.

PSG'de süper yıldızlar arasında kalitesini konuşturan Kylian Mbappe, bu sezon çıktığı 11 maçta 5 gol 4 asist üretmesinin yanında 22 yaşında kariyerinin 14. kupasını kazanmış oldu.

Yıllar sonra Fransa Milli Takımı formasına kavuşan Karim Benzema ise 33 yaşında 27 kupasına ulaşmayı başararak kupa koleksiyonunu genişletti. Cezayir asıllı oyuncu aynı zamanda Real Madrid formasıyla bu sezon çıktığı 10 maçta 10 gol 7 asist üreterek kariyerinin en verimli sezonlarından birini yaşadığını göstermiş oldu.