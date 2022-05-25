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Spor

Karim Benzema'dan Kylian Mbappe açıklaması

İspanya La Liga ekiplerinden Real Madrid'de forma giyen Karim Benzema, PSG ile yeni sözleşme imzalayan Kylian Mbappe hakkında açıklamalarda bulundu.

25 Mayıs 2022 Çarşamba 00:38 - Güncelleme:
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Real Madrid forması giyen Karim Benzema, Madrid ekibinin teklifini reddeden ve PSG ile sözleşme uzatan Kylian Mbappe ile ilgili konuştu.

Marca'da yer alan habere göre Benzema, Mbappe ile ilgili soru üzerine, "Küçük şeyler hakkında konuşmanın zamanı değil. Konuşmamayı tercih ederim. Kızgın değilim. Şampiyonlar Ligi finaline odaklandım. Başka şeyleri dinlemektense bunu yapmak daha iyi." sözlerini dile getirdi.

"Herkes gibi şaşırdım"

Mbappe'nin kararı sonrası ihanete uğrayıp uğramadığına yönelik soruya ise tecrübeli golcü, "İhanet mi? Neden? Herkesin başka şeylere odaklanması gerekiyor. Mbappe ve diğer oyuncuların beni aramaları için bir sebep yok. Her biri kendi geleceğine karar veriyor. Burada sakinim, Cumartesi günkü maça hazırlanıyorum. Şaşırdım mı? Herkes gibi şaşırdım. Ama o bir Paris oyuncusu ve Cumartesi günü maçımız var." şeklinde cevap verdi.

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