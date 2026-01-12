Karim Benzema'nın geleceği netleşti

Dünya futbolunun en iyi forvetlerinden birisi olarak gösterilen ve Suudi Arabistan'da kariyerine devam eden 38 yaşındaki Karim Benzema'nın geleceği şekilleniyor.

Planes, İspanyol gazetesi ABC ile yaptığı görüşmede, eski Ballon d'Or sahibi oyuncunun geleceği hakkında sorulan bir soruya, Al-Ittihad'ın sportif direktörü Benzema'nın Suudi Arabistan'daki kalış süresini uzatmak istediğini ima etti.

Bu durum, Aralık ayında Benzema'nın sözleşmesinin yazın sona ermesinin ardından kulüpten ayrılmaya hazır olduğunu öne süren haberlerle çelişiyor. Fransız yayın organı Foot Mercato, 38 yaşındaki oyuncunun yeni bir sözleşme imzalamadığını bildirirken diğer kaynaklar ise Al-Ittihad ile yeni şartlarda anlaştığını iddia etmişti.

Benzema'nın geleceği hakkında sorulan soruya Planes şu yanıtı verdi: "Kalmak istiyor, Suudi Arabistan'da ve Al-Ittihad'da devam etmek konusunda istekli. Orada iyi oyuncularla ciddi bir proje olduğunu gördü."

Planes, yıldız oyuncusunun hizmetlerinden yararlanmaya devam edeceğinden emin görünse de, Benzema'nın geleceğiyle ilgili kamuoyuna yaptığı açıklamalar belirsizdi.

Aralık ayında Benzema, sözleşmesinin sona ermesiyle ilgili sorulara yanıt vermeyi reddederek, sözleşmesinin geri kalanında tamamen sahada performans göstermeye odaklandığını belirtti. "Şu an ne yaptığım konusunda gerçekten odaklanmış durumdayım, ister bu son altı ay için olsun, ister sözleşmemi uzatırsam sonrasında olsun. Bu konuda konuşmak için benden daha yetkin kişiler var."

"Şu anda sözleşmemin bitimine altı ay kaldı. Bu yüzden tamamen futbola odaklanmış durumdayım."