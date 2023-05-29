Karim Benzema'ya tarihi teklif

Karim Benzema'nın 14 yıllık Real Madrid serüveni sona erebilir. La Liga deviyle sözleşmesinin sonuna gelen Karim Benzema'nın futbol tarihinin en dolgun sözleşme tekliflerinden birini aldığı belirtiliyor.

KARIM BENZEMA'YA 200 MİLYON EURO'LUK ÖNERİ

Relevo'nun haberine göre Karim Benzema, bir Suudi Arabistan takımından çılgın bir teklif aldı. Habere göre Fransız forvete yıllığı 100 milyon Euro'dan 2 senelik sözleşme teklif edildi.

200 milyon Euro'luk kontratın yanı sıra Karim Benzema'ya imaj hakları, reklam gelirleri ve çocukları için okulların oluşturulması teklifinin yapıldığı iddia edildi.

REAL MADRID ENDİŞELİ

Karim Benzema'nın son dönemdeki suskun halinin Real Madrid yönetimini endişelendirdiği ve kulübün, oyuncunun ayrılmayı düşündüğünden şüphelendiği kaydedildi.

Bu sezon Real Madrid formasıyla tüm kulvarlarda 42 maça çıkan 35 yaşındaki forvet; 30 gol, 6 asistlik istatistik yakaladı.