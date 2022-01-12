''Karius kariyeri için Liverpool'dan ayrılmak zorunda''

12 Ocak 2022 Çarşamba 08:08 - Güncelleme: 12 Ocak 2022 Çarşamba 08:08

Liverpool kaleci antrenörü John Achterberg, Loris Karius'un durumuyla ilgili açıklama yaptı.

Achterberg Athletic'e yaptığı açıklamada kulübün 3. kaleci olarak bile düşünmediği Karius'a transfer tavsiyesinde bulunduğunu belirterek, "Buradaki durumu düzeleceğe benzemiyor. Kariyerini ilerletmek için kendine inanarak özelliklerini kullanmak zorunda olduğunu söylemeliyim." diye konuştu.

Alman kalecinin kariyerini canlandırması için ayrılmasının şart olduğunu belirten Achterberg, "Karius menajeri ile birlikte kariyeri için bir çözüm bulmak zorunda ve umarım bu ay birileri onu ister. Çünkü mücadele içinde olmadan geçirilen 6 ay kimseye bir şey kazandırmaz. Eğer ayrılmazsa sözleşmesinin sonuna kadar burada sadece antrenmana çıkmak zorunda kalacak." sözlerini kullandı.

Loris Karius Beşiktaş'ta 2 sezon kiralık oynadıktan sonra 2020 Eylül'ünde Union Berlin'de kiralık olarak forma giymişti.

28 yaşındaki Alman kalecinin sözleşmesi 2022 Haziran'ında sona erecek.