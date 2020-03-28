Karius resmen eridi! Kayıp 8 milyon euro

28 Mart 2020 Cumartesi 10:10 - Güncelleme: 28 Mart 2020 Cumartesi 10:10

Beşiktaş'ın 2018 yazında Liverpool'dan iki yıllığına kadrosuna kattığı Karius'un, performansı kadar değerinde de büyük düşüş oldu.

Sabah'ta yer alan habere göre Beşiktaş'a geldiği tarihte transfermarkt verilerine göre bonservis değeri 12 milyon Euro olan 26 yaşındaki file bekçisinin yeni değeri ise 4 milyon Euro'ya kadar geriledi.

Karius'un sözleşmesindeki satın alma opsiyonu ise 8 milyon Euro ancak siyah-beyazlı yönetim Alman eldivenle yeni bir sözleşme yapmayacak. Kartal'da Pedro Rebocho'nun da değeri 3.2 milyon Euro'dan 2.2 milyon Euro'ya geriledi.

(Fotomaç)