BEŞİKTAŞ’IN Avrupa Ligi K Grubu’nda deplasmanda Slovan Bratislava’ya uzatma dakikalarında yediği 2 golle mağlup olduğu karşılaşmada büyük bir hata yapan kaleci Loris Karius, İngiltere’de gündem yarattı. Ada basını, 2 sezon önce Liverpool’u Real Madrid’le oynanan Şampiyonlar Ligi finalinde yaptığı inanılmaz hatalarla yakan Alman kaleciyi bir kez daha manşetlere çıkardı.

KARİUS ARTIK EMEKLİ OLMALI

The Sun, “Dikkatsiz!” manşetini atıp, “Loris Karius bir kez daha komik bir hata yaptı ve Beşiktaş’a kâbus yaşattı” ifadelerine yer verdi. Daily Mail, “Karius golü hediye etti” diyerek, “Liverpool-Real Madrid finalinden sonra talihsizlik alışkanlığına devam eden Alman eldiven, yaptığı komik hatayla kendi defansını yaktı” ifadesini kullandı. Caught Offside, “Karius şok edici bir hataya daha imza attı. Artık emekli olmalı” dedi.

BU HATALARI HİÇ SÜRPRİZ DEĞİL

Diğer gazelerin manşetleri şöyle: Express: Dün geceki komik hatadan sonra Liverpool taraftarları Karius’a mesaj gönderdi. Bunu yapması sürpriz değil. Metro: Beşktaş’ta forma giyen Karius, tam bir felaket. Goal.Uk: Eski Liverpool kalecisi Karius, Beşiktaş’a facia yaşattı. The Guardian: Karius, yine komik bir hata yapıp, unutmak isteyeceği bir gece yaşadı. Liverpool Echo: Karius, Avrupa’da bir kez daha kâbus yaşadı.