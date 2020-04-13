Karius yönetime bildirdi! Liverpool ile konuşacağım!

13 Nisan 2020 Pazartesi 18:24 - Güncelleme: 13 Nisan 2020 Pazartesi 18:24

Ghanasoccer'ın haberine göre, Alman kaleci önümüzdeki sezon Beşiktaş'ta kalmak için maaşında indirimi kabul etmeye hazır. Beşiktaş yönetimi yeni sezonda takım bütçesini 35 milyon euro'ya düşürmek zorunda kalacağını açıkladığı için, futbolcu maaşlarında da indirim olacağından Karius'un yeniden kiralanmasına sıcak bakılmıyordu. Ancak Alman kalecinin Liverpool ile görüşüp bonservis sorununu da çözmeyi hedeflediği veya yeniden kiralık anlaşmasında Liverpool'dan kolaylık isteyeceği öğrenildi.

"HUZURLU HİSSEDİYORUM"

İstanbul'da yaşadığı süre boyunca bu şehri çok seven Alman kaleci, özellikle koronavirüs salgını boyunca güven açısından da Türkiye'de kendisini huzurlu hissettiğini yakın çevresine söyledi.

Geçtiğimiz günlerde Orkun Işıtmak'ın Youtube kanalına konuk olan Karius, "İstanbul bence türünün tek örneği. Çılgın bir şehir. Çok fazla insan yaşıyor. Aynı zamanda gerçekten güzel. Bulabileceğiniz çok güzel noktalar var burada. Kahvaltı olarak menemeni severim. Buraya gelmeden önce hiç denememiştim. Gerçekten güzel. Çok iyi kebap restoranları var. Türk yemekleri çok iyi. Hatta buraya gelmeden önce biliyordum. Almanya'da herkes Türk mutfağının iyi olduğunu bilir." şeklinde konuştu.