Karius'tan olay sözler

AA 04 Mayıs 2020 Pazartesi 16:07 - Güncelleme: 04 Mayıs 2020 Pazartesi 16:11

Beşiktaş'ın İngiltere Premier Lig takımı Liverpool'dan kiraladığı Loris Karius, siyah-beyazlı ekiple sözleşmesini feshettiğini açıkladı.

Instagram hesabından yaptığı açıklamada, Beşiktaş yönetiminin yaşadığı sorunları çözmeye yanaşmadığını kaydeden Karius, "Bugün Beşiktaş ile olan sözleşmemi feshettim. Bu şekilde bitmesi utanç verici ama şunu bilmelisiniz ki sorunları problem çıkarmadan çözmek için her şeyi denedim. Aylar boyunca çok sabrettim ve yönetimle sürekli konuştum. Aynı şeyler geçen yıl da olmuştu. Maalesef bu problemi çözmeyi bile denemediler. Hatta maaş kesintisiyle alakalı yardım önerimi reddettiler." ifadelerini kullandı.

Taraftarın kendisini her zaman desteklediğini söyleyen Alman kaleci, şunları kaydetti:

"Bu sonuca varmak utanç verici ama bu durumu sorunsuz bir şekilde çözmek için her şeyi denediğimi bilmelisiniz. Aylar boyunca sıkıntılarımı tekrar tekrar tahtaya anlatır gibi anlattığım için çok sabırlıydım. Geçen yıl da aynı şeyler oldu. Maalesef bu sorunu çözmeye çalışmadılar, hatta ödeme kesintisi yaparak yardım önerimi bile reddettiler. Bu kulüp için oynamayı gerçekten sevdiğimi bilmeniz benim için önemli. Bu kadar tutkulu taraftarların her zaman inanılmaz desteğini arkamda hissettim. Beni her zaman iyi ve kötü zamanlarda desteklediniz ve sizi her zaman en iyi şekilde hatırlayacağım! Ayrıca kulüpte çalışanlar da dahil olmak üzere tüm takım arkadaşlarıma, kulüp personeline teşekkür etmek istiyorum."