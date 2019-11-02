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BEŞİKTAŞ’TA performansı nedeniyle ağır eleştiriler alan kaleci Karius’un Ocak ayındaki ara transfer döneminde gönderileceği yolundaki haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Yöneticiler “ Kulüp olarak böyle bir planımız yok. Karius’un sezon sonuna kadar kiralık sözleşmesi var. Geleceği konusundaki kararı lig bitimi vereceğiz” ifadesini kullandı.