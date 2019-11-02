Karius’u Ocak’ta gönderme planı yok
BEŞİKTAŞ’TA performansı nedeniyle ağır eleştiriler alan kaleci Karius’un Ocak ayındaki ara transfer döneminde gönderileceği yolundaki haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.
STAR
BEŞİKTAŞ’TA performansı nedeniyle ağır eleştiriler alan kaleci Karius’un Ocak ayındaki ara transfer döneminde gönderileceği yolundaki haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Yöneticiler “ Kulüp olarak böyle bir planımız yok. Karius’un sezon sonuna kadar kiralık sözleşmesi var. Geleceği konusundaki kararı lig bitimi vereceğiz” ifadesini kullandı.
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