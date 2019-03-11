Karius'un 9 maçı kaldı

KARTAL’DA Karius için son yaklaştı. Sezon başında Liverpool’da 2 yıllığına kiralanan ve 8 milyon euro da satın alma opsiyonu olan Alman file bekçisi, sezon sonunda gidiyor. Fabri’nin ardından büyük ümitlerle alınan ancak bekleneni veremeyen Karius’u yönetim sezon sonu göndermenin yollarını arıyordu. Konya maçında taraftarların tepkisi üzerine 2. yarıya çıkmak istemeyen Karius’u Güneş ikna etmişti. Alman kaleci oyuna devam etmesine rağmen sezon sonu ayrılmak için menajerine talimat verdi. Karius 9 maç sonra Siyah-Beyazlı ekibe veda edecek.