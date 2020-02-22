22 Şubat 2020 Cumartesi20:26 - Güncelleme: 22 Şubat 2020 Cumartesi 20:45

Beşiktaş'ın file bekçisi Alman kaleci Karius'a siyah beyazlı taraftarlar sosyal medyada tepki yağdırdı. Beşiktaş'a geldiği günden bu yana inişli çıkışlı performans sergileyen Karius taraftara adeta saç baş yoldurdu. Sosyal medyada gündem olan Karius için taraftarların bazı paylaşımları şu şekilde oldu;

"Karius 'un sezon performansı" desek daha doğru olur — Ufuk (@ufukhernandez) February 22, 2020

Karius un istatistikleri çok basit , kaleyi bulan şut 29 yediği gol 29 — SONER (@G_Soner) February 22, 2020

Umduğunu değil bulduğunu yiyen kaleci #Karius — Tolga Pınar (@tlgpnr) February 22, 2020

Bugün seni karius ile sınamayan rabbin için ne yaptın — muratt (@fbyozgatmanu) February 22, 2020

Karıus kardeşim sen git mankenlik yap kalecilik sana göre değil — Avcı10 ama #F.A.A (@kimbuavcion) February 22, 2020