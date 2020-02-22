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Spor

Karius'un kalesine gelen ilk şut gol oldu!

Beşiktaş'ın Liverpool'dan transferi kaleci Karius Trabzonspor karşılaşmasında kalede gördüğü ilk şutu gol olarak kalesinde gördü. Taraftar tepki gösterdi.

22 Şubat 2020 Cumartesi20:26 - Güncelleme: 22 Şubat 2020 Cumartesi 20:45

Beşiktaş'ın file bekçisi Alman kaleci Karius'a siyah beyazlı taraftarlar sosyal medyada tepki yağdırdı. Beşiktaş'a geldiği günden bu yana inişli çıkışlı performans sergileyen Karius taraftara adeta saç baş yoldurdu. Sosyal medyada gündem olan Karius için taraftarların bazı paylaşımları şu şekilde oldu;

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