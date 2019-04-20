Kariyer rekoruna koşuyor

KARTAL’DA son dönemde skora ağırlığını koyan isimlerden birisi olan Adem Ljajic kariyer rekorunu kırmaya çok yakın görünüyor. Milli maçlar da dahil olmak üzere daha önce 2016-17 sezonunda Torino formasını giyerken 12 gol 9 asistle, 21 gole doğrudan katkı veren Sırp futbolcu, bu sezon resmi maçlarda 9 gol atıp, 9 da asist yaptı. Şu anda 18 golde payı olan Ljajic, 4 kez daha fileleri havalandırır ya da arkadaşlarına servis yaparsa kariyerinin en verimli sezonunu geçirmiş olacak. Ljajic, 2010-11’de 18 maçta sadece 1 gol atarken, en kötü dönemini yaşamıştı. Öte yandan şu anda Beşiktaş’ta kiralık olarak forma giyen Adem Ljajic için yönetimin harekete geçtiği ve satış opsiyonu 6.5 milyon euroya Kartal’da olan oyuncu için indirim isteyeceği öğrenildi.