  • Kariyer rekoruna son 1 gol! Junior Olaitan en skorer sezonunda
Spor

Kariyer rekoruna son 1 gol! Junior Olaitan en skorer sezonunda

Beşiktaş'ın ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Junior Olaitan skor katkısı vermeye devam ediyor. Trendyol Süper Lig'de 4 gole ulaşan sol kanat oyuncusu bir kez daha fileleri sarsarsa en golcü sezonuna imza atacak. İşte detaylar...

TRT Spor17 Mart 2026 Salı 12:49
Kariyer rekoruna son 1 gol! Junior Olaitan en skorer sezonunda
Beşiktaş'ın kış döneminde Göztepe'den renklerine bağladığı Junior Olaitan, skora katkı vermeyi sürdürüyor.

Beninli futbolcu, Beşiktaş'ın Gençlerbirliği'ne konuk olduğu maça El Bilal Toure'nin yokluğunda yine sol kanatta başladı.

Sol kanatta 5. maçına çıkan Olaitan, 56. dakikada kaydettiği kritik golle siyah beyazlıları rahatlattı. Junior Olaitan siyah beyazlı formayla ilk golünü eski takımı Göztepe'ye karşı kaydetmişti.

Eski takımı Göztepe'de de topu 2 kez ağlarla buluşturan Beninli futbolcu, bu sezon Süper Lig'deki toplam gol sayısını 4'e yükseltti. Böylece, Fransa 2. Ligi'nde Grenoble forması ile geçen sezonu 4 golle kapatan 23 yaşındaki futbolcu en golcü sezonunu tekrarladı. Olaitan bir gol daha atarsa kariyer rekorunu kıracak.

