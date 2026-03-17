Beşiktaş'ın kış döneminde Göztepe'den renklerine bağladığı Junior Olaitan, skora katkı vermeyi sürdürüyor.

Beninli futbolcu, Beşiktaş'ın Gençlerbirliği'ne konuk olduğu maça El Bilal Toure'nin yokluğunda yine sol kanatta başladı.

Sol kanatta 5. maçına çıkan Olaitan, 56. dakikada kaydettiği kritik golle siyah beyazlıları rahatlattı. Junior Olaitan siyah beyazlı formayla ilk golünü eski takımı Göztepe'ye karşı kaydetmişti.

Eski takımı Göztepe'de de topu 2 kez ağlarla buluşturan Beninli futbolcu, bu sezon Süper Lig'deki toplam gol sayısını 4'e yükseltti. Böylece, Fransa 2. Ligi'nde Grenoble forması ile geçen sezonu 4 golle kapatan 23 yaşındaki futbolcu en golcü sezonunu tekrarladı. Olaitan bir gol daha atarsa kariyer rekorunu kıracak.