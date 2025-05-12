Kerem Aktürkoğlu, skor katkısı ile öne çıkmaya devam ediyor. Milli futbolcumuz bu hafta fileleri havalandırarak takımını şampiyonluk yarışında son haftaya taşıdı.

Lider Sporting Lizbon'la aynı puanda yer alan Benfica, 33'üncü haftada karşılaştığı rakibi ile 1-1 berabere kaldı.

KEREM AKTÜRKOĞLU REKORUNU GELİŞTİRDİ

26 yaşındaki futbolcu, bu sezon şimdiden takımında 16 gol, 10 asist ile toplam 26 skor katkısına ulaşarak kariyer rekorunu geliştirdi.

Sezon başında takıma katılan Kerem Aktürkoğlu, teknik adam Bruno Lage'nin vazgeçilmezleri arasında yer aldı.

Aktürkoğlu, 2022-2023 ve 2023-2024 sezonunda Galatasaray'da tüm kulvarlarda 23'er gole katkı sağlamıştı. Başarılı futbolcu, sezonun son bölümünde rekorunu geliştirmeyi ve şampiyonluk sevinci yaşamayı hedefliyor.