İSTANBUL 18°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
12 Mayıs 2025 Pazartesi / 15 Zilkade 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    38,7702
  • EURO
    43,1593
  • ALTIN
    4041.84
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Kariyer rekorunu geliştirdi! Portekiz'de Kerem Aktürkoğlu rüzgarı
Spor

Kariyer rekorunu geliştirdi! Portekiz'de Kerem Aktürkoğlu rüzgarı

Sezon başında Portekiz ekibi Benfica'ya imza atan milli yıldız Kerem Aktürkoğlu durdurulamıyor. 2022-2023 ve 2023-2024 sezonunda Galatasaray'da tüm kulvarlarda 23'er gol kaydeden Kerem Aktürkoğlu bu sezon Benfica formasıyla 26 gole direkt etki etti ve kariyer rekorunu geliştirdi. İşte detaylar...

HABER MERKEZİ12 Mayıs 2025 Pazartesi 16:03 - Güncelleme:
Kariyer rekorunu geliştirdi! Portekiz'de Kerem Aktürkoğlu rüzgarı
ABONE OL

Kerem Aktürkoğlu, skor katkısı ile öne çıkmaya devam ediyor. Milli futbolcumuz bu hafta fileleri havalandırarak takımını şampiyonluk yarışında son haftaya taşıdı.

Lider Sporting Lizbon'la aynı puanda yer alan Benfica, 33'üncü haftada karşılaştığı rakibi ile 1-1 berabere kaldı.

KEREM AKTÜRKOĞLU REKORUNU GELİŞTİRDİ

26 yaşındaki futbolcu, bu sezon şimdiden takımında 16 gol, 10 asist ile toplam 26 skor katkısına ulaşarak kariyer rekorunu geliştirdi.

Sezon başında takıma katılan Kerem Aktürkoğlu, teknik adam Bruno Lage'nin vazgeçilmezleri arasında yer aldı.

Aktürkoğlu, 2022-2023 ve 2023-2024 sezonunda Galatasaray'da tüm kulvarlarda 23'er gole katkı sağlamıştı. Başarılı futbolcu, sezonun son bölümünde rekorunu geliştirmeyi ve şampiyonluk sevinci yaşamayı hedefliyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.