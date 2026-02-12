İSTANBUL 15°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
12 Şubat 2026 Perşembe / 25 Saban 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,6612
  • EURO
    51,9629
  • ALTIN
    7099.1
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Kariyer rekorunu kırmaya hazırlanıyor! Fenerbahçe'de Marco Asensio fırtınası
Spor

Kariyer rekorunu kırmaya hazırlanıyor! Fenerbahçe'de Marco Asensio fırtınası

Fenerbahçe'nin sezon başında PSG'den kadrosuna kattığı İspanyol yıldız Marco Asensio performansıyla göz dolduruyor. Yıldız oyuncu bu sezon tüm kulvarda 28 maça çıkıp 11 gol ve 8 asist kaydetti. Marco Asensio 2022/23'te Real'de 51 karşılaşmada yakaladığı 12 gol ve 8 asistlik rekoruna yaklaştı. İşte detaylar...

AKŞAM12 Şubat 2026 Perşembe 09:37 - Güncelleme:
Kariyer rekorunu kırmaya hazırlanıyor! Fenerbahçe'de Marco Asensio fırtınası
ABONE OL

F.Bahçe'nin İspanyol yıldızı Marco Asensio, sarı-lacivertli formayla gösterdiği performans ile göz dolduruyor. Sezon başında Fransız ekibi Paris Saint-Germain'den transfer edilen tecrübeli oyuncu, yaptığı gol ve asistlerle birlikte şampiyonluk yolunda Fenerbahçe'nin elini güçlendiriyor. 30 yaşındaki hücum oyuncusu, bu sezon tüm kulvarlarda 28 karşılaşmaya çıkıp, 11 gol ve 8 asist kaydetti. Toplamda 19 skor katkısı veren yıldız oyuncu, kariyer rekoru kırmaya yaklaştı.

Asensio, Real Madrid'deki son sezonu olan 2022/23'te 12 gol ve 8 asist yapmıştı. İspanyol on numara, 1 kez daha gol ya da asist yapması durumunda bu rekoru egale edecek. Ayrıca o sezon 51 maçta bu istatistikleri yakalayan Asensio'nun, Fenerbahçe'de sadece 28 maçta bu seviyeye çıkması da dikkat çekiyor. Tecrübeli yıldız, 2026 Dünya Kupası'nda oynamak istediğini defalarca dile getirmişti. İspanya Milli Takımı Teknik Direktörü Luis de la Fuente de Asensio'nun formunu yakından takip ediyor. 30 yaşındaki oyuncunun kadroya çağırılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

ÖNERİLEN VİDEO

Beyoğlu'nda panik anları: Bir anda alevlere teslim oldu

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.