F.Bahçe'nin İspanyol yıldızı Marco Asensio, sarı-lacivertli formayla gösterdiği performans ile göz dolduruyor. Sezon başında Fransız ekibi Paris Saint-Germain'den transfer edilen tecrübeli oyuncu, yaptığı gol ve asistlerle birlikte şampiyonluk yolunda Fenerbahçe'nin elini güçlendiriyor. 30 yaşındaki hücum oyuncusu, bu sezon tüm kulvarlarda 28 karşılaşmaya çıkıp, 11 gol ve 8 asist kaydetti. Toplamda 19 skor katkısı veren yıldız oyuncu, kariyer rekoru kırmaya yaklaştı.

Asensio, Real Madrid'deki son sezonu olan 2022/23'te 12 gol ve 8 asist yapmıştı. İspanyol on numara, 1 kez daha gol ya da asist yapması durumunda bu rekoru egale edecek. Ayrıca o sezon 51 maçta bu istatistikleri yakalayan Asensio'nun, Fenerbahçe'de sadece 28 maçta bu seviyeye çıkması da dikkat çekiyor. Tecrübeli yıldız, 2026 Dünya Kupası'nda oynamak istediğini defalarca dile getirmişti. İspanya Milli Takımı Teknik Direktörü Luis de la Fuente de Asensio'nun formunu yakından takip ediyor. 30 yaşındaki oyuncunun kadroya çağırılmasına kesin gözüyle bakılıyor.