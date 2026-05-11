Kerem Aktürkoğlu, istatistiklere damga vurduğu bir sezonu geride bırakmaya hazırlanıyor. Deneyimli futbolcu, hücumdaki performansıyla Fenerbahçe'nin öne çıkan isimlerinden biri oldu.

Hücumdaki set oyununun önemli bir parçası olan Kerem Aktürkoğlu, sezon genelinde teknik direktör Domenico Tedesco'nun öncelikli tercihleri arasında yer aldı. Deneyimli futbolcu, kariyerinde bir rekorun da eşiğine geldi. Milli oyuncu, sarı lacivertli formayla çıktığı 43 maçta 13 gol, 10 asistlik performans sergiledi.

Kerem Aktürkoğlu, bir gole daha katkı yapması halinde Türkiye'deki en üretken sezonunu geçirecek.

Yıldız futbolcu, ligde maç başına 0.21 gol ortalaması yakalarken, asist ortalaması ise 0.25 oldu.

Kerem Aktürkoğlu, sezon başında Benfica'dan 22 milyon 500 bin euro karşılığında transfer edildi. Deneyimli futbolcunun, Fenerbahçe ile 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.