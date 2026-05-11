İSTANBUL 27°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
11 Mayıs 2026 Pazartesi / 25 Zilkade 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    45,3838
  • EURO
    53,4519
  • ALTIN
    6801.67
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Kariyer rekorunun eşiğinde! Kerem Aktürkoğlu'ndan göz dolduran performans
Spor

Kariyer rekorunun eşiğinde! Kerem Aktürkoğlu'ndan göz dolduran performans

Fenerbahçe forması giyen milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu son haftalardaki performansıyla takımın öne çıkan isimlerinden biri oldu. Sarı lacivertli formayla çıktığı 43 maçta 13 gol, 10 asistlik skor katkısı sağlayan başarılı futbolcu 1 gol katkısı daha yapması halinde Türkiye'deki en üretken sezonunu geçirecek. İşte detaylar...

TRT Spor11 Mayıs 2026 Pazartesi 13:13 - Güncelleme:
Kariyer rekorunun eşiğinde! Kerem Aktürkoğlu'ndan göz dolduran performans
ABONE OL

Kerem Aktürkoğlu, istatistiklere damga vurduğu bir sezonu geride bırakmaya hazırlanıyor. Deneyimli futbolcu, hücumdaki performansıyla Fenerbahçe'nin öne çıkan isimlerinden biri oldu.

Hücumdaki set oyununun önemli bir parçası olan Kerem Aktürkoğlu, sezon genelinde teknik direktör Domenico Tedesco'nun öncelikli tercihleri arasında yer aldı. Deneyimli futbolcu, kariyerinde bir rekorun da eşiğine geldi. Milli oyuncu, sarı lacivertli formayla çıktığı 43 maçta 13 gol, 10 asistlik performans sergiledi.

Kerem Aktürkoğlu, bir gole daha katkı yapması halinde Türkiye'deki en üretken sezonunu geçirecek.

Yıldız futbolcu, ligde maç başına 0.21 gol ortalaması yakalarken, asist ortalaması ise 0.25 oldu.

Kerem Aktürkoğlu, sezon başında Benfica'dan 22 milyon 500 bin euro karşılığında transfer edildi. Deneyimli futbolcunun, Fenerbahçe ile 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

ÖNERİLEN VİDEO

Elektrik direkleri toprak altında kaldı! Heyelan saniye saniye kaydedildi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.