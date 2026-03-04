Barış Alper Yılmaz kariyerinin en verimli dönemini geçiriyor. 25 yaşındaki futbolcu, bu sezon Osimhen ve Icardi ile birlikte Galatasaray'ı sırtlıyor.

Milli oyuncu sarı kırmızılı takımın mücadele ettiği her kulvarda skor üreterek etkili bir görüntü sergiledi. Galatasaray'ın Ziraat Türkiye Kupası'nda Corendon Alanyaspor'u 2-1 yendiği karşılaşmada Barış Alper Yılmaz 1 gol, 1 asistle takımını galibiyete taşıdı.

KARİYER REKORUNU KIRDI

Yıldız futbolcu bu performansıyla tüm kulvarlardaki gol sayısını 10'a, asist sayısını 14'e çıkardı. Başarılı forvet böylece kariyerinde gol ve asistte ilk kez çift haneli sayıya ulaştı.

Barış Alper, Trendyol Süper Lig'de 6 gol 10 asist, Şampiyonlar Ligi'nde 1 gol 2 asist, Türkiye Kupası'nda ise 2 gol 2 asist üretti. Yıldız forvet ayrıca Süper Kupa maçında da 1 gol kaydetti.

Bu sezon 37 maçta forma giyerek sarı kırmızılı takımın en istikrarlı isimlerinden biri olan milli oyuncu, sadece 3 karşılaşma kaçırdı. Barış Alper Yılmaz bir önceki en etkili döneminde geçen sezon 14 gol 5 asistlik performans sergilemişti.