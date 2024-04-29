Ligue 1 ekibi Lille forması giyen Yusuf Yazıcı, Fransız ekibi ile yolları ayırmaya hazırlanıyor. Ayrılma kararını milli futbolcunun aldığı iddia edilirken peşinde İtalya ve İspanya'nın önemli ekiplerinin olduğu öne sürüldü.



Fransız basınında yer alan habere göre, milli futbolcu, sezon sonunda sözleşmesinin bitmesiyle birlikte kulüpten ayrılacak.

Bu sene Lille'e dönen ve forma şansı bulan milli futbolcu etkili performansıyla dikkat çekti. Başarılı futbolcu Yusuf Yazıcı ile Milan ve Sevilla'nın ilgilendiği belirtildi.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Lille forması altında bu sezon 41 maçta süre bulan 27 yaşındaki Yusuf Yazıcı, 12 gol attı ve 3 asist yaptı.