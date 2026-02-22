Kariyeri için net açıklama! Ronaldo gollerine devam ediyor

Cristiano Ronaldo'nun formasını giydiği Al Nassr, Suudi Arabistan Pro Lig'in 22. haftasında Al Hazm'ı konuk etti. Al-Awwal Park'ta oynanan maç 4-0 ev sahibi takımın üstünlüğüyle sona erdi.

RONALDO'DAN DUBLE

Ronaldo 13 ve 79. dakikalarda attığı gollerle takımının galibiyetinde başrol oynadı. Al Nassr'ın diğer golleri 30. dakikada Kingsley Coman ve 77. dakikada Angelo Borges'ten geldi.

AL NASSR LİDER OLDU

Al Nassr bu sonuçla puanını 55'e çıkardı ve Al Hilal'in Al Ittihad ile 1-1 berabere kalarak puan kaybetmesinin ardından liderliğe yükseldi.. Al Hazm ise 24 puanla 12. basamakta yer alıyor.

30 YAŞINDAN SONRA 500. GOLÜ

41 yaşındaki Cristiano Ronaldo, 30 yaşına bastığından bu yana 500. golünü atarak kariyerinde yeni bir rekora imza atmış oldu. Toplamda 964. golü bulunan Portekizli yıldızın 1000 gole ulaşmasına yönelik hedefine ise 36 gol kalmış oldu.

RONALDO: "BEN SUUDİ ARABİSTANLIYIM"

Öte yandan Ronaldo, lig yetkilileriyle yaşadığı kriz nedeniyle Suudi Arabistan Ligi'nde gelecek sezon da yer alıp almayacağı konusundaki tartışmaya son noktayı koydu. Yıldız oyuncu maçın ardından yaptığı açıklamada Suudi Arabistan'dan olmaktan mutluluk duyduğunu belirtti ve "Daha önce birçok kez söylediğim gibi, ben Suudi Arabistanlıyım. Beni, ailemi ve arkadaşlarımı çok iyi karşılayan bir ülke burası. Burada mutluyum ve burada kalmaya devam etmeyi umuyorum." dedi.

SUUDİ BİSHTİ GİYDİ

Bu arada Portekizli futbolcu, maç sonunda galibiyet sevincini takım arkadaşlarıyla birlikte taraftarlarla paylaştı. Suudi Arabistan'ın kuruluş günü (22 Şubat) nedeniyle ülkenin geleneksel kıyafeti olan bisht giyen Ronaldo, Al Nassr taraftarlarını bu şekilde selamladı. Cristiano Ronaldo'nun bu görüntüleri Al Nassr'ın resmi sosyal medya hesabından paylaşılırken, video kısa sürede viral oldu.