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  • Kariyerinde ilki başardı! İrfan Can Kahveci kendi rekorunu kırdı
Spor

Kariyerinde ilki başardı! İrfan Can Kahveci kendi rekorunu kırdı

Dün akşam Adana Demirspor karşısında etkili bir performans ortaya koyan İrfan Can Kahveci oynadığı futbolla izleyenlerden tam not aldı. Ayrıca Dzeko'nun golünde asisti yapan milli futbolcu İrfan Can Kahveci kariyer rekorunu kırdı. İşte detaylar....

4 Nisan 2024 Perşembe 16:26 - Güncelleme:
Kariyerinde ilki başardı! İrfan Can Kahveci kendi rekorunu kırdı
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Süper Lig'in 31. haftasında Fenerbahçe, sahasında Adana Demirspor'u 4-2 mağlup etti. Sarı-lacivertlilerde İrfan Can Kahveci, Dzeko'nun golündeki asistiyle kariyerinde bir ilki başardı.

İRFAN CAN KAHVECİ'DEN KARİYER REKORU

Opta verilerine göre, İrfan Can Kahveci bu sezon 7. asistini yaparak 2021-2022'yi(6) geride bıraktı ve Süper Lig kariyerinin tek sezondaki en iyi sayısına ulaştı.

BU SEZON KARNESİ

İrfan Can Kahveci bu sezon Fenerbahçe formasıyla 40 maça çıktı. 28 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 14 gol ve 10 asistlik performans gösterdi.

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