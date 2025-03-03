Kayseri'yi 2-0 yenerek taraftarını güldüren Beşiktaş'ta Norveçli hoca Solskjaer, Türkiye'deki 1,5 aylık dönemini, "Altı haftada bir yıl yaşlandım" diyerek esprili bir dille anlattı. Kupa ve lig olmak üzere son 6 resmi maçını kazanan, bunların 3'ünde gol yemeyen Siyah-Beyazlılar, rakip ağları 13 kez sallamayı başardı. 6 maçta Ole'nin öğrencileri, bir maçta kalesinde hiç 2 kez gol görmedi. 52 yaşındaki hoca 9 resmi maçta 7 galibiyet, 1, beraberlik, 1 yenilgi yaşadı.

EN BAŞARILI DÖNEMİ

2 sezon sonra ligde ilk kez üst üste 4 defa kazanan Kartal'da Norveçli hoca, 5 maçta 4 galibiyet ve 1 beraberlikle 13 puan kazandırdı, ligdeki maç başı ortalaması 2.60 oldu. Avrupa'da çıktığı 2 maçta 1 galibiyet, 1 yenilgi gördü. Kupadaki 2 maçta 2 zafer yaşadı, 9 maçtaki ortalaması 2.44 oldu. Daha önce Molde, Cardiff ve M.United'da görev yapan Ole, 2018-19 sezonunda 19 maç ile ManU'da 2.32 ortalama yakalamıştı. Norveçli, kariyerinin en başarılı dönemini Beşiktaş'ta yaşıyor.