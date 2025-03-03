İSTANBUL 9°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
3 Mart 2025 Pazartesi / 4 Ramazan 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    36,5297
  • EURO
    38,0874
  • ALTIN
    3362.18
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Kariyerinin en başarılı dönemi! Solskjaer Beşiktaş'ta seriye bağladı
Spor

Kariyerinin en başarılı dönemi! Solskjaer Beşiktaş'ta seriye bağladı

Beşiktaş, Norveçli teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer ile birlikte seviye atladı. Son 6 maçını kazanan ve 2 sezon sonra üst üste 4. galibiyetini alan siyah beyazlı ekip 3 maçta kalesini gole kapadı. İşte detaylar...

AKŞAM3 Mart 2025 Pazartesi 08:59 - Güncelleme:
Kariyerinin en başarılı dönemi! Solskjaer Beşiktaş'ta seriye bağladı
ABONE OL

Kayseri'yi 2-0 yenerek taraftarını güldüren Beşiktaş'ta Norveçli hoca Solskjaer, Türkiye'deki 1,5 aylık dönemini, "Altı haftada bir yıl yaşlandım" diyerek esprili bir dille anlattı. Kupa ve lig olmak üzere son 6 resmi maçını kazanan, bunların 3'ünde gol yemeyen Siyah-Beyazlılar, rakip ağları 13 kez sallamayı başardı. 6 maçta Ole'nin öğrencileri, bir maçta kalesinde hiç 2 kez gol görmedi. 52 yaşındaki hoca 9 resmi maçta 7 galibiyet, 1, beraberlik, 1 yenilgi yaşadı.

EN BAŞARILI DÖNEMİ

2 sezon sonra ligde ilk kez üst üste 4 defa kazanan Kartal'da Norveçli hoca, 5 maçta 4 galibiyet ve 1 beraberlikle 13 puan kazandırdı, ligdeki maç başı ortalaması 2.60 oldu. Avrupa'da çıktığı 2 maçta 1 galibiyet, 1 yenilgi gördü. Kupadaki 2 maçta 2 zafer yaşadı, 9 maçtaki ortalaması 2.44 oldu. Daha önce Molde, Cardiff ve M.United'da görev yapan Ole, 2018-19 sezonunda 19 maç ile ManU'da 2.32 ortalama yakalamıştı. Norveçli, kariyerinin en başarılı dönemini Beşiktaş'ta yaşıyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.