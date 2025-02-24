Real Madrid'de genç oyuncular için işler istenildiği gibi gitmiyor. Başta Arda Güler ve Endrick olmak üzere genç yıldızların Ancelotti tarafından oynatılmaması tepki çekerken, İspanyol basını da Arda Güler için çarpıcı bir analiz haberi yayımladı.

SON 5 LİG MAÇINDA SÜRE ALAMADI

Arda Güler, Real Madrid'in Kral Kupası'nda Leganes ile oynadığı maçtan sonra bir daha forma şansı bulamadı.

Ancelotti, Arda'ya ek olarak Brezilyalı genç yıldız Endrick'e de süre vermezken bu durum taraftarların tepkisini çekti.

Kimileri de Arda Güler için ikinci bir Odegaard vakasının yaşanabileceğini söyledi.

"ARDA KARİYERİNİN EN ZOR DÖNEMİNİ YAŞIYOR"

İspanyol basınında bu karşılaşmanın ardından çıkan haberde; Real Madrid'in genç Türk orta saha oyuncusu Arda Güler'in, kariyerinin en zor dönemlerinden birini yaşadığı belirtildi.

Eldesmarque'nin haberine göre; Arda Güler'in, Real Madrid'deki geleceğine dair belirsizlik her geçen gün artıyor.

Haberin detaylarında kulüp içindeki rekabetin oldukça yüksek olduğu vurgulanırken, bu durumun Endrick ve Arda Güler gibi yıldızlar için olumsuz sonuçlanabileceği aktarıldı.

"ANCELOTTİ HERKESİ ŞAŞIRTTI"

Ayrıca haberde; Girona maçından sonra Arda Güler için açıklama yapan Ancelotti'nin "İyi durumda ve oynamaya hazır" açıklaması, "herkesi şaşırttı" şeklinde yorumlandı.

Yine de bu açıklamanın A takımda kendini kanıtlama fırsatını hâlâ bekleyen Türk futbolcu için bir umut ışığı olduğu kaydedildi.

Bu sezon Real Madrid formasıyla 27 resmi maça çıkan Arda Güler, takımına 3 gol ve 5 asistlik katkı sağladı.