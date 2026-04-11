İSTANBUL 14°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
11 Nisan 2026 Cumartesi / 24 Sevval 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,6304
  • EURO
    52,5769
  • ALTIN
    6812.73
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
Spor

Karl-Heinz Rummenige: Neuer, son 15-20 yılda yapılan en önemli transfer

Bayern Münih'in efsane futbolcularından Karl-Heinz Rummenigge, Manuel Neuer ile ilgili övgü dolu sözlerde bulundu. 70 yaşındaki isim, Alman kalecinin son 15-20 yılda yapılan en önemli transfer olduğunu söyledi.

HABER MERKEZİ11 Nisan 2026 Cumartesi 18:00 - Güncelleme:
ABONE OL

Bayern Münih'in efsane isimlerinden Karl-Heinz Rummenigge, takımın kalecisi Manuel Neuer ile ilgili övgü dolu ifadelerde bulundu.

Neuer'in Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid ile oynanan maçtaki performansına değinen Rummenigge, "Kalede bir dev vardı! Benim için Manuel Neuer, son 15-20 yılda yapılan en önemli transferdir. Neuer'in olduğu bu 15 yılda kazanılabilecek her şeyi kazanmış olmamız tesadüf değil." sözlerini sarf etti.

Bayern Münih, 40 yaşındaki Manuel Neuer'i 2011 yılında Schalke'den 30 milyon euro bonservisle kadrosuna katmıştı.

ÖNERİLEN VİDEO

Lunapark faciası: Dehşet anları kamerada

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.