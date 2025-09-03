İSTANBUL 31°C / 22°C
Spor

Kars 36 Spor Ziraat Türkiye Kupası'na veda etti

Ziraat Türkiye Kupası 1. tur karşılaşmasında Kars 36 Spor, Anagold 24 Erzincanspor,'a kendi evinde 1-0 mağlup olarak kupadan elendi.

IHA3 Eylül 2025 Çarşamba 17:45 - Güncelleme:
ABONE OL

Kars 36 Spor Ziraat Türkiye Kupası 1'inci tur karşılaşmasında kendi evi ve seyircisi önünde Anagold 24 Erzincan Spor'u ağırladı.

Kars Atlatizim Pisti'nde oynanan karşılama misafir takımın vuruşuyla başladı. Karşılaşmanın ilk düdüğünden itibaren konuk takım Anagold 24 Erzincan Spor, yeşil beyazlı ekibi, ablukaya aldı. Yeşil beyazlı takımın sahasında oynanan karşılaşmanın ilk devresi 0-0 sona erdi.

Karşılaşmanın ikinci yarısında baskısını artıran Anagold 24 Erzincanspor, aradığı golü 79. dakikada Muhammed Ali Çağlar'ın ayağından buldu. Bu gol, aynı zamanda maçın skorunu da belirledi.

Kars 36 Spor sahaya; Mehmet, Oktay, Alperen, Burak Can, Hakkı, Ali İhsan, Oluş, Ahmet Barış, Hüseyin, Batuhan ve Yusuf ilk 11'iyle çıktı.

24 Erzincanspor'un başlangıç kadrosunda ise Ömer, Emirhan, Emre, Hakan Eren, Tayyip Ebrar, Osman Reşat, Ahmet, Salih Emin, Kerim, Miraç ve Sabit Hakan yer aldı.

Kars 36 Spor'u 1-0 mağlup eden Anagold 24 Erzincanspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. tura yükselerek yoluna devam etti.

