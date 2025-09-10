İSTANBUL 29°C / 20°C
Parçalı bulutlu, güneşli
10 Eylül 2025 Çarşamba / 18 RebiülEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,2866
  • EURO
    48,3219
  • ALTIN
    4838
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Kars 36 Spor'un grubu belli oldu

2025-2026 sezonunda Bölgesel Amatör Lig (BAL) Liginde mücadele edecek olan Kars 36 Spor'un grubu belli oldu. Yeşil beyazlı ekip, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi takımlarının yer aldığı 1'inci grupta mücadele edecek.

IHA10 Eylül 2025 Çarşamba 10:47 - Güncelleme:
Kars 36 Spor'un grubu belli oldu
ABONE OL

Kars 35 Spor 2025-2026 futbol sezonu öncesinde kendi saha ve seyircisi önünde 2 lig takımlarından Anagold 24 Erzincan Spor karşısında ilk sınavını veren ve 90 dakika boyunca vasat bir görüntü ortaya koyan yeşil beyazlı ekibi bir birinden zorlu takımlar bekliyor.

Uzun yıllar sonra bir kez daha Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi takımlarının yer aldığı 1'inci grupta şampiyonluk parolasıyla lige başlayacak olan Kars 36 Spor'un eksik bölgeleri kısa sürede transfer yaparak güçlendirmesi bekleniyor.

Kars 36 Spor'un yer aldığı 1'inci grupta, Doğubayazıt Futbol Spor, Serhat Ardahan Spor, Sason Gençlik Spor, Murat 1920 Genç Spor, Bitlis 1916 Futbol Spor Kulübü, İsmail Demirel Karaaağaç Spor, Nusaybin Belediye Spor, Bulanık Kop Spor, Kurtalanspor, Şırnak Petrol Spor Kulübü, Dersim Spor ve Vangölü Sportif Faaliyetler yer alıyor.

2025-2026 futbol sezonunda 145 takım Bölgesel Amatör Lig'de mücadele edecek. 14'lü ve 15'li 5'er grup olmak üzere toplam 10 gruptan oluşan Bölgesel Amatör Lig'de müsabakaların 11-12 Ekim 2025 tarihlerinde başlayacak.

ÖNERİLEN VİDEO

Durakta dehşet! Otobüs şoförünü camdan bıçakladı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.