Kars 36 Spor'un grubu belli oldu

Kars 35 Spor 2025-2026 futbol sezonu öncesinde kendi saha ve seyircisi önünde 2 lig takımlarından Anagold 24 Erzincan Spor karşısında ilk sınavını veren ve 90 dakika boyunca vasat bir görüntü ortaya koyan yeşil beyazlı ekibi bir birinden zorlu takımlar bekliyor.

Uzun yıllar sonra bir kez daha Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi takımlarının yer aldığı 1'inci grupta şampiyonluk parolasıyla lige başlayacak olan Kars 36 Spor'un eksik bölgeleri kısa sürede transfer yaparak güçlendirmesi bekleniyor.

Kars 36 Spor'un yer aldığı 1'inci grupta, Doğubayazıt Futbol Spor, Serhat Ardahan Spor, Sason Gençlik Spor, Murat 1920 Genç Spor, Bitlis 1916 Futbol Spor Kulübü, İsmail Demirel Karaaağaç Spor, Nusaybin Belediye Spor, Bulanık Kop Spor, Kurtalanspor, Şırnak Petrol Spor Kulübü, Dersim Spor ve Vangölü Sportif Faaliyetler yer alıyor.

2025-2026 futbol sezonunda 145 takım Bölgesel Amatör Lig'de mücadele edecek. 14'lü ve 15'li 5'er grup olmak üzere toplam 10 gruptan oluşan Bölgesel Amatör Lig'de müsabakaların 11-12 Ekim 2025 tarihlerinde başlayacak.