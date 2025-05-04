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Spor

Karşılaşma öncesi nefesler tutuldu! Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi ilklere sahne olacak

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek. Siyah beyazlı ekip karşısında galibiyeti olmayan Mourinho ilk galibiyetini almak isterken Solskjaer ise ilk Fenerbahçe maçından zaferle ayrılmayı hedefliyor. İşte detaylar...

AKŞAM4 Mayıs 2025 Pazar 09:28 - Güncelleme:
Karşılaşma öncesi nefesler tutuldu! Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi ilklere sahne olacak
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Şampiyonluk yarışında matematiksel olarak şansı devam eden ve bunu kovalamaya çalışan Fenerbahçe, 34. haftada bu sezon derbi performansıyla dikkat çeken ezeli rakibi Beşiktaş'ı konuk edecek. Saat 19.00'da başlayacak kritik randevuya Yasin Kol atanmıştı. 52 puanı bulunan Kara Kartal, sezonu kupayla bitirme şansına sahip değil ama Avrupa'ya gitmek için konumunu korumak zorunda.

Bu sezon F.Bahçe'nin gol atamadığı tek takım olan ve 2 yenilgisinden birini aldığı Beşiktaş, Kadıköy performansıyla da öne çıkıyor. Son 40 maçta ilk golü atan takım ise sadece 4 kez kaybetti. Bu istatistik; en önemli not olarak dikkat çekiyor. Bu sezon ligde G.Saray maçlarında 1 beraberlik ve 1 yenilgi gören Mourinho, kupada da evinde Kadıköy'de elenmişti. Ligin ilk yarısında Beşiktaş'a deplasmanda 1-0 kaybeden Portekizli için sezonu derbi zaferiyle bitirme adına bu son şans. Trabzonspor'a karşı 2 maçı kazansa da İstanbul'daki rakiplerine karşı galip gelemedi. Solskjaer ise Tüpraş Park'taki G.Saray zaferiyle karnesini iyi açtı. İlk F.Bahçe maçına Kadıköy'de çıkacak. Bu maç; her iki hocanın yeni sezondaki akıbetine etki edecek nitelikte. Kanarya'da Filip Kostic, sarı kart cezası nedeniyle derbide forma giyemeyecek. Fenerbahçe'de Çağlar Söyüncü, İrfan Can Kahveci, Allan Saint-Maximin, Sofyan Amrabat, Fred ve İsmail Yüksek sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Mert Hakan sakatlık sebebiyle yok. Maximin ve Amrabat'ın durumu belirsiz. Kartal'da ise savunma oyuncuları Emirhan ile Paulista'nın durumuna maç saati bakılacak. Uduokhai'nin oynaması zor. Bakhtiyor, Ricardo ve Muçi de formadan uzak kalacak. Mert, Ersin, Immobile ve Semih sarı kart sınırında.

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