Trabzonspor Kulübü, Gaziantep FK'dan Mustafa Eskihellaç ile 1 yılı opsiyonlu 3,5 yıllığına anlaştı.



Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yer alan ilk açıklamada "Profesyonel futbolcu Mustafa Eskihellaç'ın kulübümüze kesin transferi konusunda, Gaziantep FK ile anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre Gaziantep FK'ya sözleşme fesih bedeli olarak KDV dahil 15 milyon lira 2 taksit halinde ödenecektir." ifadesine yer verildi.

Bordo-mavili kulübün diğer açıklamasında da oyuncunun alacağı ücretin detayları paylaşılarak şunlar kaydedildi:

"Profesyonel futbolcu Mustafa Eskihellaç ile opsiyon hakkı kulübümüze ait olmak üzere 2,5+1 yıllık anlaşma sağlanmıştır. Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya 2024-25 futbol sezonu ikinci yarısı için 12,5 milyon lira garanti ücret, 2025-26 futbol sezonunda 25 milyon lira garanti ücret, 2026-27 futbol sezonunda 31 milyon lira garanti ücret ödenecektir. Opsiyon hakkının kulübümüz tarafından kullanılması halinde 2027-28 futbol sezonunda 38 milyon lira garanti ücret ödenecektir."