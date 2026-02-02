İSTANBUL 8°C / 2°C
Parçalı bulutlu, güneşli
2 Şubat 2026 Pazartesi / 15 Saban 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,4926
  • EURO
    51,6478
  • ALTIN
    6548.98
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Karşıyaka, 3 maç sonra kazandı

Karşıyaka, TFF 3. Lig 4. Grup 19. haftasında Alanya 1221'i 3-1 mağlup ederek 3 maçlık galibiyet hasretine son verdi.

IHA2 Şubat 2026 Pazartesi 13:00 - Güncelleme:
Karşıyaka, 3 maç sonra kazandı
ABONE OL

TFF 3. Lig 4. Grup'ta sezona şampiyonluk hedefiyle başlayan Karşıyaka, ilk devrenin büyük bölümünde aldığı başarılı sonuçlarla zirvenin en güçlü adaylarından biri olarak öne çıktı. Ancak daha sonra yaşadığı 3 maçlık galibiyet hasretiyle şampiyonluk yarışında geriye düşen yeşil-kırmızılılar, rotasını play-off üzerinden şampiyonluğa çevirdi. İzmir ekibi, bu olumsuz süreci 19. hafta mücadelesinde Alanya 1221 karşısında aldığı galibiyetle sonlandırdı. Ligde kalma mücadelesi veren rakibini sahasında 3-1 mağlup eden Karşıyaka, puanını 40'a yükseltti ve play-off hattında 4. sıradaki yerini korudu.

İÇ SAHADAKİ 8. GALİBİYET

Karşıyaka, Alanya 1221 yenerek sahasında oynadığı 10. maçta 8. galibiyetini elde etti. İzmir ekibi, evindeki diğer karşılaşmalarda tek yenilgisini Belediye Kütahyaspor'a karşı alırken, tek beraberliğini ise Eskişehir Anadolu mücadelesinde yaşadı. Yeşil-kırmızılılar, iç sahada topladığı 25 puanla Belediye Kütahyaspor'la birlikte ligin en başarılı iki takımı arasında yer alıyor.

ÖMER FARUK İLK GOLÜNÜ ATTI

Karşıyaka'nın yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı ancak aldığı bahis cezası nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalan Ömer Faruk Sezgin, yeşil-kırmızılı formayla ilk gol sevincini, ilk 11'de sahaya çıktığı ilk maç olan Alanya 1221 karşısında yaşadı. İlk kez 2 hafta önce Kütahyaspor maçında süre alan 26 yaşındaki forvet, ardından Balıkesirspor karşılaşmasında da forma giydi.

ÖNERİLEN VİDEO

Çaldıkları eti yerken yakalandılar: Oğlunun ihaneti ölümüne sebep oldu

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.