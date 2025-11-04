İSTANBUL 21°C / 15°C
Spor

Karşıyaka, 5 maçlık İzmir serüveninde kaybetmedi

Karşıyaka, TFF 3. Lig 4. Grup'ta oynadığı 5 maçlık İzmir serüveninde 3 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti.

4 Kasım 2025 Salı 12:40
Karşıyaka, 5 maçlık İzmir serüveninde kaybetmedi
TFF 3. Lig 4. Grup ekiplerinden Karşıyaka, üst üste İzmir'de oynadığı 5 maçlık süreci başarılı bir şekilde tamamladı. Bu karşılaşmalarda yenilgi yüzü görmeyen yeşil-kırmızılılar, 3 galibiyet ve 2 beraberlik alarak önemli bir performans ortaya koydu.

İzmir serüvenine 5. haftada oynanan Anadolu Üniversitesi maçıyla başlayan Karşıyaka, bu mücadelede rakibiyle golsüz berabere kaldı. Ardından bir diğer İzmir temsilcisi Çoruhlu FK'ya konuk olan Burhanettin Basatemür ve öğrencileri, rakibini 4-0 gibi net bir skorla mağlup etti. 7. hafta mücadelesinde Nazillispor'u ağırlayan Karşıyaka, sahadan 1-0 galip ayrılarak hanesine 3 puan daha yazdırdı.

En kritik sınavlarından birini 8. haftada İzmir derbisinde Altay karşısında veren yeşil-kırmızılı ekip, zorlu mücadeleden 1-1'lik beraberlikle ayrılarak yenilmezlik serisini sürdürdü. Son olarak hafta sonunda şampiyonluk adaylarından Uşakspor'u konuk eden Karşıyaka, rakibini 1-0 mağlup ederek serisini taçlandırdı.

Böylece İzmir temsilcisi, arka arkaya kendi şehrinde oynadığı 5 maçta mağlubiyet yaşamadan 3 galibiyet ve 2 beraberlik elde ederek önemli bir çıkış yakaladı.

