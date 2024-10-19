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Spor

Karşıyaka 6'da 6 istiyor

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta mücadele eden Karşıyaka yarın Düzcespor deplasmanına konuk olacak.

DHA19 Ekim 2024 Cumartesi 10:05 - Güncelleme:
Karşıyaka 6'da 6 istiyor
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TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta üst üste 5 galibiyetle zirveye çıkıp şampiyonluk yarışına ağırlığını koyan Karşıyaka yarın Düzcespor deplasmanına son yılların galibiyet rekoru için çıkacak. Düzce Şehir Stadyumu'ndaki maçın başlama düdüğü saat 15.00'te çalacak. Yeşil-kırmızılılarda geçen hafta 2-0 kazanılan Kuşadasıspor deplasmanında cezalı olan Hakan Barış'ın da cezası bitti. İzmir temsilcisi grupta 6 haftada 5 galibiyet, 1 beraberlik alıp kalesinde yalnız 1 gol görerek 16 puan topladı. Kaf-Kaf haftaya Bursaspor'la aynı puanla tek gol averajıyla ikinci sırada girdi. Düzcespor'un ise 9 puanı bulunuyor.

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