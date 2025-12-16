İSTANBUL 12°C / 6°C
Spor

Karşıyaka, 8 maçın ardından galip

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin ilk bölümünde yalnızca 1 galibiyet alan Karşıyaka, 11. haftada hanesine bir galibiyet daha yazdırarak sezonun ikinci zaferini elde etti.

16 Aralık 2025 Salı 11:38
Karşıyaka, 8 maçın ardından galip
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde bu sezon 10 haftada sadece 1 kez kazanabilen Karşıyaka, 11. haftada ikinci galibiyetine uzandı.

Basketbol Süper Ligi'nde 2 şampiyonluğun yanı sıra müzesinde Türkiye ve Cumhurbaşkanlığı kupaları da bulunan basketbolun köklü kulüplerinden Karşıyaka'da geçen sezon başlayan kötü gidişe "dur" denilemiyor.

Bu sezon için yeni bir kadro oluşturan İzmir ekibi, istediği gidişatı yakalayamadı. Karşıyaka, ligin 7. haftasında alınan mağlubiyet sonrası başantrenör değişikliğine gitti. Takımıyla 7 maçta 1 galibiyet, 6 mağlubiyet yaşayan başantrenör Faruk Beşok'un yerine 14 Kasım'da başantrenör Candost Volkan getirildi.

YENİ TAKIMIYLA İLK GALİBİYET

Ligin 8. haftasında ilk maçına çıkan Candost Volkan'ın ekibi, Glint Manisa Basket'e 80-69 mağlup oldu. 9. haftada da deplasmanda Mersinspor ile karşılaşan Karşıyaka, bu maçta da galibiyet elde edemedi, maç 92-87 bitti. Geçen hafta lig lideri Beşiktaş Gain'i konuk eden İzmir temsilcisi, bu maçta da mağlup olmaktan (86-73) kurtulamadı.

Dün deplasmanda ligin son sırasındaki ONVO Büyükçekmece Basketbol'u 87-83 yenen Karşıyaka, yeni başantrenörüyle ilk kez kazandı.

Ligdeki ilk galibiyetini 2. haftada Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'e karşı alan yeşil kırmızılı ekip, dün aldığı sonuçla 8 maç aradan sonra galibiyet yüzü gördü.

Ekonomik sorunlar nedeniyle zor günler geçiren Karşıyaka bu sezon lige tutunabilmeyi hedefliyor.

