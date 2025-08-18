Karşıyaka, ABD'li oyun kurucu Charles Manning'i transfer etti

Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Karşıyaka, yeni sezon çalışmalarını sürdürüyor. İlk olarak başantrenörlük görevine geçtiğimiz sezon Türkiye Basketbol Ligi'nde (TBL) Trabzonspor'u şampiyonluğa taşıyan Faruk Beşok'u getiren yeşil-kırmızılılar, Beşok'un raporları doğrultusunda transfer çalışmalarına başladı. İzmir ekibi, bu süreçte Samet Geyik, Egemen Güven, Ege Özçelik, Chris Chiozza, Mike Moore, Meriç Kuntker ve Justin Alston'ı kadrosuna kattı. İç transferde de hareketli günler geçiren Karşıyaka Basketbol, Mert Celep'le de yeniden anlaşmaya vardı. Dış transferde bir takviye daha yapan Karşıyaka Basketbol, ABD'li şutör oyun kurucu Charles Manning'i renklerine bağladığını duyurdu. Konuyla ilgili kulüpten yapılan açıklamada, "Daha önce FMP Belgrad, EWE Baskets Oldenburg ve Napoli Basket formaları giyen ve son olarak geçtiğimiz sezonu Avtador Saratov'da tamamlayan Charles Manning Jr., 2025-2026 sezonunda Karşıyaka forması giyecek. Charles'a yeşil-kırmızılı formayla başarılı bir sezon diliyor, kulübümüze hoş geldin diyoruz" ifadelerine yer verildi.