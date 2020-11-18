Karşıyaka, Afyon Belediyespor maçının ertelenmesini istiyor

DHA 18 Kasım 2020 Çarşamba 11:16 - Güncelleme: 18 Kasım 2020 Çarşamba 11:16

Takımdaki 7 oyuncusunun koronavirüs testi pozitif çıktığı için ING Basketbol Süper Ligi'ndeki Bahçeşehir Koleji ve Büyükçekmece maçları ile FIBA Şampiyonlar Ligi'ndeki Bologna mücadelesi ertelenen Pınar Karşıyaka, cumartesi günü oynanacak HDI Sigorta Afyon Belediyespor karşılaşmasının da ertelenmesi için Basketbol Federasyonu'na başvurdu. Daha önce 30 Ekim'de yapılan koronavirüs PCR testlerinde 1, 10 Kasım'da yapılan testlerde 6 basketbolcunun test sonuçlarının pozitif çıktığı yeşil-kırmızılılarda yapılan kontrol testleri negatife döndü. Koronavirüs kabusu nedeniyle yaklaşık 3 haftadır takım antrenmanları yapamayan Karşıyaka'da kurmaylar tamamı semptom gösteren oyuncularda hastalık sürecinin ağır geçmesi ve bazı isimlerin karantinalarının halen devam etmesi nedeniyle TBF'den erteleme talebinde bulundu.

Yeniden teste de giren Pınar Karşıyaka'da genel menajer Selim Çınar, "Oyuncularımızın rutin testlerinin yanı sıra, yapılan 14'üncü gün testlerinin de sonucunu bekliyoruz. Tamamı semptomlu olan sporcuların 7'nci gün testleri negatife dönmüş olsa da halen evden çıkmakta zorlananlar var. Maalesef süreci ağır semptomlu geçirmiş olduklarından yapılan testler şu an için sağlık yönünden bir anlam ifade etmiyor. Bazı sporcular kişisel ihtiyaçlarını gidermekte bile zorlanıyor. Bu sporculardan cumartesi günü oynayacağımız Afyon Belediyespor maçıda performans vermelerini beklememiz gerçekçi değil. Sağlık kurulumuzun kardiyolojik verileri görmeden bu oyuncuların antrenman yapabilecekleri şeklinde karar veremeyeceğini de düşündüğümüzde TBF'nin erteleme talebimizi geri çevirmesi halinde sahaya 7 kişi ile çıkmamız söz konusu. Bu durum yaptığımız işin amacına aykırı da olsa sağlığın sporun önünde olduğunu kabul etmeliyiz" dedi.