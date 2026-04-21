21 Nisan 2026 Salı / 5 Zilkade 1447
  Karşıyaka, Ahmet Kandemir ile umutlandı
Karşıyaka, Ahmet Kandemir ile umutlandı

Karşıyaka Basketbol, ilk 23 haftada sadece 4 galibiyet elde ederken, takımın başına Ahmet Kandemir'in geçmesinin ardından son 4 haftada 3 galibiyet alarak dikkat çekici bir çıkış yakaladı.

IHA 21 Nisan 2026 Salı 10:39
Basketbol Süper Ligi'nde sezona Faruk Beşok yönetiminde kötü bir başlangıç yapan Karşıyaka Basketbol, alınan başarısız sonuçların ardından deneyimli çalıştırıcıyla yollarını ayırarak takımın başına Candost Volkan'ı getirdi. Ancak genç çalıştırıcı yönetiminde de istenen sonuçlar gelmeyince Volkan ile de yollar ayrıldı.

Bu iki teknik adam döneminde Karşıyaka, toplam 23 maçta sadece 4 galibiyet elde edebildi. Ardından göreve gelen Ahmet Kandemir ile birlikte çıkış yakalayan İzmir ekibi, oynadığı 4 maçta 3 galibiyet ve 1 mağlubiyet alarak dikkat çekici bir performans sergiledi. Toplam galibiyet sayısını 7'ye yükselten Kaf-Kaf, ligde kalma yolunda umutlandı.

Yeşil-kırmızılılar, sezonun kritik son bölümünde ilk olarak hafta sonu Erokspor'u konuk edecek, ardından Tofaş deplasmanına çıkacak. Sezonun en önemli karşılaşmalarından birinde ise, kendisi gibi ligde kalma mücadelesi veren Bursaspor Basketbol'u sahasında ağırlayacak.

