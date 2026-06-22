İSTANBUL 29°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
22 Haziran 2026 Pazartesi / 7 Muharrem 1448
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    46,468
  • EURO
    53,2787
  • ALTIN
    6283.95
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Karşıyaka Ahmet Kandemir'in peşinde

Karşıyaka Spor Kulübü Başkanı Yiğit Tusder'in, önümüzdeki günlerde başantrenör Ahmet Kandemir ile bir görüşme gerçekleştireceği öğrenildi.

IHA22 Haziran 2026 Pazartesi 13:46 - Güncelleme:
Karşıyaka Ahmet Kandemir'in peşinde
ABONE OL

Geçtiğimiz sezonun son bölümünde Karşıyaka'nın başına geçen Ahmet Kandemir, yeşil-kırmızılı ekibin başında 7 karşılaşmaya çıktı. Düşme hattından uzaklaşma mücadelesi veren İzmir temsilcisi, Kandemir yönetiminde önemli bir çıkış yakalayarak 5 galibiyet ve 2 mağlubiyet aldı. Bu sonuçlarla Basketbol Süper Ligi'ndeki yerini koruyan Karşıyaka, yeni sezon öncesinde tecrübeli çalıştırıcıyla yeniden masaya oturmaya hazırlanıyor.

Karşıyaka Spor Kulübü Başkanı Yiğit Tusder'in de katılacağı görüşmede, yeni sezonun bütçesi ve takım yapılanması gibi konuların ele alınması bekleniyor. Taraflar arasında yapılacak toplantının olumlu sonuçlanması halinde Ahmet Kandemir'in yeni sezonda da Karşıyaka Basketbol'un başantrenörü olarak görev yapması bekleniyor.

Öte yandan Ahmet Kandemir'e Katar ve Kuveyt liglerinden teklifler geldiği öğrenildi. Tecrübeli çalıştırıcının Karşıyaka ile olan görüşmesine öncelik verdiği ve buradan çıkacak sonuca göre hareket edeceği ifade edildi.

ÖNERİLEN VİDEO

Üç kişi hayatını kaybetti: Yüksekova'daki feci kaza kamerada

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.