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Spor

Karşıyaka- Anadolu Efes maçı ertelendi

Basketbol Süper Ligi'nin 27. haftasında oynanacak olan Karşıyaka-Anadolu Efes maçı ileri bir tarihe ertelendi.

22 Nisan 2025 Salı 15:07 - Güncelleme:
Karşıyaka- Anadolu Efes maçı ertelendi
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Karşıyaka Basketbol, Basketbol Süper Ligi'nin 27. haftasında 28 Nisan Pazartesi günü oynanması planlanan A. Efes maçının ileri bir tarihe ertelendiğini duyurdu.

Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Karşıyaka, 27. hafta mücadelesinde A. Efes ile oynayacakları müsabaka öncesinde kulübün resmi sosyal medya hesabı üzerinden mücadele tarihine dair önemli bir duyuruda bulundu. Konuyla ilgili yeşil-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Asim Pars Sezonu 27. haftasında, 28 Nisan Pazartesi günü evimizde oynanması planlanan Karşıyaka - A. Efes karşılaşması, A. Efes'in oynayacak olduğu Euroleague Play-Off Çeyrek Final maçlarından dolayı ileri bir tarihe ertelenmiştir" ifadeleri kullanıldı.

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