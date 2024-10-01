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Spor

Karşıyaka Avrupa sahnesine 28. kez çıkmaya hazırlanıyor

Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde Türkiye'yi temsil edecek 4 ekipten biri olan Karşıyaka, Avrupa'da 28. kez sahne alacak.

AA1 Ekim 2024 Salı 11:25 - Güncelleme:
Karşıyaka Avrupa sahnesine 28. kez çıkmaya hazırlanıyor
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Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda İspanya'dan La Laguna Tenerife, Fransa'dan Saint-Quentin ve Yunanistan'dan Kolossos H Hotels ile mücadele edecek Karşıyaka, organizasyonda 7. sezonuna çıkacak.

Gruptaki rakiplerinden Saint-Quentin ve Kolossos H Hotels ile ilk kez karşılaşacak yeşil-kırmızılı ekip, Tenerife ile oynadığı 5 maçta 1 galibiyet ve 4 yenilgi yaşadı.

Yeşil-kırmızılı ekip, gruptaki ilk maçında yarın saat 19.30'da Tenerife'yi Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda konuk edecek.

İSPANYOLLARLA 26 MÜSABAKA

Avrupa'da 29 farklı ülke takımıyla karşılaşan Karşıyaka, en çok İspanyol ekiplerle karşı karşıya geldi.

İspanyol temsilcileriyle 26 müsabakaya çıkan Karşıyaka, İtalyan ekipleriyle 22, Alman temsilcileriyle 21, Türk ve Belçikalı takımlarına karşı yirmişer müsabakada mücadele etti.

AVRUPA'DA 28. SEZON

Avrupa'da 15'i üst üste olmak üzere 28. sezonuna çıkacak Karşıyaka, şimdiye kadar 10 farklı organizasyonda yer alırken, 270 müsabakada 142 galibiyet, 126 mağlubiyet ve 2 beraberlik yaşadı.

Yeşil-kırmızılı ekip, bu müsabakalarda 21 bin 540 sayı atıp, potasında 21 bin 15 sayı gördü.

İKİ FİNALDE KUPAYA UZANAMADI

Karşıyaka, Avrupa kupaları tarihinde 2 kez final oynama başarısı gösterirken, kupa kaldıramadı.

2012-2013 sezonu EuroChallenge Kupası finalinde Rus ekibi Krasnye Krylia'ya 77-76 yenilen Karşıyaka, 2020-2021'de de Şampiyonlar Ligi finalinde İspanyol Hereda San Pablo Burgos'a 64-59 kaybederek ikincilikte kaldı.

UFUK SARICA'NIN 13. SEZONU

Anadolu Efes, Beşiktaş ve Karşıyaka'nın başında Avrupa kupaları maçlarına çıkan Ufuk Sarıca, Avrupa'da bu yıl 13. sezonuna çıkacak. Tecrübeli teknik adam Karşıyaka'nın başında 10. kez Avrupa'da yer alacak.

Ufuk Sarıca, geride kalan 181 Avrupa kupası maçında 105 galibiyet, 74 yenilgi ve 2 beraberlik yaşadı.

KARŞIYAKA'NIN PERFORMANSI

Karşıyaka'nın bu sezona kadar organizasyonlara göre Avrupa'da aldığı sonuçlar şöyle:

OrganizasyonOGMB
Şampiyonlar Ligi8747400
ULEB Avrupa Kupası4624211
FIBA EuroChallenge Kupası4527180
FIBA Avrupa Kupası322381
Koraç Kupası229130
FIBA Şampiyonlar Kupası10460
Saporta Kupası10370
THY Avrupa Ligi10370
Kupa Galipleri Kupası6240
Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası2020
TOPLAM2701421262

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