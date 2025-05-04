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Spor

Karşıyaka ayrılığı duyurdu

Karşıyaka Voleybol, smaçör pozisyonunda oynayan Dilara Gedikoğlu ile yollarını ayırdığını açıkladı.

IHA4 Mayıs 2025 Pazar 12:13 - Güncelleme:
Karşıyaka ayrılığı duyurdu
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Türkiye Kadınlar 1. Lig ekiplerinden Karşıyaka Voleybol, yeni sezon planlaması kapsamında çalışmalarına başladı. Geçtiğimiz günlerde Kenia Carcaces, Liset Herrera Blanco ve İlarya Zararsız'a veda eden İzmir ekibi, şimdi de smaçör pozisyonunda oynayan Dilara Gedikoğlu ile yollarının ayrıldığını duyurdu. Konuyla ilgili yeşil-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Sezon boyunca göstermiş olduğunuz emek, mücadele ve Karşıyaka ruhu için size sonsuz teşekkür ederiz. Hep birlikte çok güzel hatıralar biriktirdik ve büyük bir aile olduk. Yolunuz her zaman açık olsun. Karşıyaka her zaman sizin yuvanız olarak kalacak" denildi.

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