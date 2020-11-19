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Spor

Karşıyaka Başkanı'ndan, İzmir depreminde Türkiye'ye umut olan Ayda Gezgin'e ziyaret

Karşıyaka Başkanı Turgay Büyükkarcı ve Pınar Karşıyaka Genel Menajeri Selim Çınar, İzmir depreminde enkazın altından 91 saat sonra çıkarılıp Türkiye'ye umut olan 3 yaşındaki Ayda Gezgin'i ziyaret etti

19 Kasım 2020 Perşembe 13:08 - Güncelleme: 19 Kasım 2020 Perşembe 13:08
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Karşıyaka, İzmir'de 30 Ekim'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki deprem felaketi sonrası çöken Rıza Bey Apartmanı'nın enkazı altından 91 saat sonra çıkarılıp Türkiye'ye umut olan 3 yaşındaki Ayda Gezgin'i ziyaret etti. Gezgin ailesini ziyarete Başkan Turgay Büyükkarcı ve Pınar Karşıyaka Genel Menajeri Selim Çınar gitti.

Büyükkarcı ve Çınar; Ayda ve ailesine kulübün forma ve atkılarını hediye etti. Kulüp, ziyareti sosyal medyada, "Yaşadığımız depremin ardından, kurtuluşu ile bir nebze olsun yaramızı saran ve hepimizi umutlandıran minik Ayda ve Gezgin ailesini ziyaret ettik. Ayda ile birlikte abisi Atakan'a sağlıklı ve huzurlu bir gelecek diliyoruz. Bahtınız açık olsun çocuklar" mesajıyla duyurdu.

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