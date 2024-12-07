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Spor

Karşıyaka Basketbol 5'te 5 ile dolu dizgin

Karşıyaka, Basketbol Süper Ligi'nde son olarak oynadığı Darüşşafaka maçını kazanarak 5 maçlık galibiyet serisine imza attı.

IHA7 Aralık 2024 Cumartesi 11:42 - Güncelleme:
Karşıyaka Basketbol 5'te 5 ile dolu dizgin
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Karşıyaka, Basketbol Süper Ligi'nde son olarak oynadığı Darüşşafaka maçını kazanarak 5 maçlık galibiyet serisine imza attı.

Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Karşıyaka, 9. hafta mücadelesinde Darüşşafaka ile karşı karşıya geldi. İzmir'de oynanan müsabakayı Karşıyaka 101-86 kazanmayı başardı. Bu sonuçla birlikte yeşil-kırmızılılar ligdeki üst üste 5. galibiyetini alarak önemli bir seriye imza attı.

Karşıyaka Başantrenörü Ufuk Sarıca da hem karşılaşmaya dair hem de takımın genel durumuyla alakalı önemli değerlendirmelerde bulundu. Bu dönemde aldıkları her galibiyetinin öneminin ve değerinin çok büyük olduğunu vurgulayan Sarıca, "Art arda güzel sonuçlar alıyoruz. Ancak bu maçta bazı zorluklarla da karşılaştık; Damien ikinci yarıda sakatlandığı için devam edemedi, Jerry ise sakatlığı nedeniyle kadroda yer alamadı. Buna rağmen, çok önemli bir galibiyet elde ettik.

Darüşşafaka Lassa, hiç oyundan düşmeden sürekli tempolu bir şekilde oynayan, oldukça tehlikeli bir takım. Bugün de bizden daha fazla isabetli şut buldular, ancak biz tecrübemizle, özellikle potaya yaptığımız ataklar ve Muhsin'in post-up oyunları sayesinde kolay sayılar bulduk. Bu dönemde üst üste aldığımız harika galibiyetlerden bir tanesi oldu. Tüm takımımı tebrik ediyorum" diye konuştu.

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