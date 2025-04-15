İSTANBUL 18°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
15 Nisan 2025 Salı / 17 Sevval 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    38,0914
  • EURO
    43,2692
  • ALTIN
    3950.95
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Karşıyaka Basketbol, Ahmet Çakı ile yükselişte
Spor

Karşıyaka Basketbol, Ahmet Çakı ile yükselişte

Karşıyaka Basketbol ile şu ana kadar 3 maça çıkan Başantrenör Ahmet Çakı, yeşil-kırmızlı ekiple 2 galibiyet 1 mağlubiyet alarak önemli bir işe imza attı.

IHA15 Nisan 2025 Salı 11:39 - Güncelleme:
Karşıyaka Basketbol, Ahmet Çakı ile yükselişte
ABONE OL

Basketbol Süper Ligi'nde sezon başında iddialı bir kadro kuran fakat daha sonra yaşanan ekonomik problemlerden dolayı kadrosu ve teknik heyeti dağılan Karşıyaka, üst üste 11 maç kaybederek küme hattına doğru yaklaştı.

Durum böyle olunca yeşil-kırmızılılar, ilk olarak giden oyuncuların yerine transfer yasağını kaldırıp toplam 4 yabancı oyuncu kadrosuna kattı. Daha sonra Başantrenörlük görevine de 50 yaşındaki çalıştırıcı Ahmet Çakı'yı getiren İzmir ekibi, yeni menajeriyle ilk maçında Bursaspor'u Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda 82-78 mağlup etti. Böylece aylar sonra kazanarak rahat bir nefes alan Karşıyaka, deplasmanda ise Darüşşafaka'ya 84-75 kaybetti. Yeşil-kırmızılı ekip son olarak da iç sahada Aliağa Petkimspor'la karşı karşıya geldi ve uzatmalara giden maçta rakibini 93-90 mağlup etti. Puan tablosunda 10. sıraya kadar yükselen İzmir ekibi, Ahmet Çakı yönetiminde çıktığı 3 maçta 2 galibiyet 1 mağlubiyete imza atarak yükselişe geçti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.