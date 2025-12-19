Karşıyaka Basketbol, Christian Bishop'u kadrosuna kattı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Karşıyaka Basketbol, ABD'li oyuncu Christian Bishop'u kadrosuna kattı.



Karşıyaka Kulübünden yapılan açıklamada, "Geçtiğimiz sezonlarda Petrolina AEK, ERA Nymburk formaları giyen ve son olarak bu sezona Galatasaray forması altında başlayan Christian Bishop, 2025-26 sezonunda Karşıyaka forması giyecek. Christian'a yeşil-kırmızılı formayla başarılı bir sezon diliyor, kulübümüze hoş geldin diyoruz." denildi.

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Missouri eyaletinde 1999 yılında dünyaya gelen Christian Bishop, 2.01 santimetre boyuyla hem uzun forvet hem de pivot pozisyonlarında oynayabiliyor.