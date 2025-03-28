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Spor

Karşıyaka Basketbol düşme hattından kurtulmak istiyor

İzmir ekibi Karşıyaka, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 23. haftasında yarın Bursaspor'u konuk edecek. Ahmet Çakı'nın öğrencileri, 11 maçlık kazanamama serisini sonlandırarak düşme hattından uzaklaşmak istiyor.

IHA28 Mart 2025 Cuma 11:55 - Güncelleme:
Karşıyaka Basketbol düşme hattından kurtulmak istiyor
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Karşıyaka, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 23. haftasında yarın Bursaspor'u konuk edecek.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Karşıyaka, 23. haftasında yarın saat 18.00'de Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda Bursaspor ile karşı karşıya gelecek. başlayacak. Ligde 8 galibiyet, 14 mağlubiyetle 12. sırada bulunan yeşil-kırmızılılar, Bursaspor'u mağlup ederek 11 maçlık kazanamama serisini sona erdirip düşme hattından uzaklaşmak istiyor. Konuk ekip ise 10 galibiyet, 12 mağlubiyetle 8. basamakta bulunuyor.

İki takım arasında ligin ilk yarısında Bursa'da oynanan müsabakayı Karşıyaka, 76-70'lik skorla kazandı.

Müsabakayı Kaan Büyükçil, Ziya Özorhon ve Tolga Akkuşoğlu hakem üçlüsü yönetecek.

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