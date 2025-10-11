İSTANBUL 17°C / 10°C
Spor

Karşıyaka Basketbol, Fenerbahçe'ye konuk olacak

Karşıyaka, Basketbol Süper Ligi'nin 3. haftasında Fenerbahçe ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

11 Ekim 2025 Cumartesi 11:44
Karşıyaka Basketbol, Fenerbahçe'ye konuk olacak
Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Karşıyaka, 3. hafta mücadelesinde yarın deplasmanda Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 15.30'da başlayacak. Karşılaşma öncesinde İzmir ekibi, 1 galibiyet ve 1 mağlubiyetle 11. sırada yer alıyor. Ev sahibi sarı-lacivertliler de aynı sayıda galibiyet ve mağlubiyete sahip olarak averajla 5. basamakta bulunuyor.

Faruk Beşok ve öğrencileri, zorlu İstanbul deplasmanından iyi bir sonuçla dönerek üst üste ikinci galibiyetini elde etmeyi hedefliyor.

Bu zorlu mücadeleyi Yener Yılmaz, Hüseyin Çelik ve Tolga Edis hakem üçlüsü yönetecek.

Popüler Haberler
